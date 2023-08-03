Марго Робби победила всех мужчин из каста «Барби» в спортивном состязании

Не зря актриса тренировалась шесть дней в неделю перед съёмками. В соревновании: кто простоит дольше всех в планке, она стала первой среди команды «Барби». Дэвид Хиггинс — фитнес-тренер, который работал с актёрским составом фильма перед съёмками, поделился успехами звезды на своём сайте. Дольше Робби простоял в планке только он.

Время в планке Марго составило 4 минуты 10 секунд. Для сравнения: Райан Гослинг, который известен своими регулярными изматывающими тренировками и ограничениями в питании, выдержал всего 3 минуты 2 секунды. Причём, по словам тренера команды, мужская часть актёрского состава занималась силовым тренингом четыре раза в неделю, а женская всего два, в остальные дни у них был пилатес.

Дэвид с Марго работают вместе с 2015 года, начиная с фильма «Тарзан». С тех пор актриса выглядит только лучше. Надо сказать, что муж актрисы — Том Акерли, простоял в планке всего 1 минуту 36 секунд. Судя по всему, она не берёт его с собой на тренировки.