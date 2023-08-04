Вот почему нельзя втягивать живот: врач рассказал, чем это может обернуться

Привычка втягивать живот может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Врач предупредил, что втягивание, сильно затянутый пояс, узкие джинсы способны привести к дисбалансу мышц живота и даже к изменению строения брюшной стенки.

Мышцы живота отвечают за сохранение тела в стабильном состоянии, за защиту позвоночника и за обеспечение того, чтобы наши органы оставались там, где они должны быть.

Когда мы втягиваем живот, активизируется и становится сильнее только его верхняя часть. Тогда как нижняя используется меньше и ослабевает.

Это создаёт складку на животе в течение длительного периода времени, при этом пупок вытягивается вверх.

Однако на этом проблемы и риски не заканчиваются. Доктор выделил ещё три опасности длительного сокращения мышц:

ухудшение дыхания;

дисфункция тазового дна;

возникновение болей в шее и спине.