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Вот почему нельзя втягивать живот: врач рассказал, чем это может обернуться

Вот почему нельзя втягивать живот: врач рассказал, чем это может обернуться
Почему втянутый живот может навредить
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Привычка втягивать живот может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Врач предупредил, что втягивание, сильно затянутый пояс, узкие джинсы способны привести к дисбалансу мышц живота и даже к изменению строения брюшной стенки.

Мышцы живота отвечают за сохранение тела в стабильном состоянии, за защиту позвоночника и за обеспечение того, чтобы наши органы оставались там, где они должны быть.

Когда мы втягиваем живот, активизируется и становится сильнее только его верхняя часть. Тогда как нижняя используется меньше и ослабевает.

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Это создаёт складку на животе в течение длительного периода времени, при этом пупок вытягивается вверх.

Однако на этом проблемы и риски не заканчиваются. Доктор выделил ещё три опасности длительного сокращения мышц:

  • ухудшение дыхания;
  • дисфункция тазового дна;
  • возникновение болей в шее и спине.
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