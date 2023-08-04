Вот почему нельзя втягивать живот: врач рассказал, чем это может обернуться
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Привычка втягивать живот может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Врач предупредил, что втягивание, сильно затянутый пояс, узкие джинсы способны привести к дисбалансу мышц живота и даже к изменению строения брюшной стенки.
Мышцы живота отвечают за сохранение тела в стабильном состоянии, за защиту позвоночника и за обеспечение того, чтобы наши органы оставались там, где они должны быть.
Когда мы втягиваем живот, активизируется и становится сильнее только его верхняя часть. Тогда как нижняя используется меньше и ослабевает.
Это создаёт складку на животе в течение длительного периода времени, при этом пупок вытягивается вверх.
Однако на этом проблемы и риски не заканчиваются. Доктор выделил ещё три опасности длительного сокращения мышц:
- ухудшение дыхания;
- дисфункция тазового дна;
- возникновение болей в шее и спине.
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