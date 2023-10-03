Коуч рассказала, как правильно работать с мечтами, чтобы они сбывались

Если у вас никогда не получается достичь заветной цели, причиной может быть самосаботаж. Сейчас все социальные сети заполнены мотивирующим контентом, который призывает стать лучшей версией себя. Но большинство из нас не могут совладать со своими привычками и эмоциями, и поэтому мечты так и остаются мечтами.

Джорджи Кларк, коуч по достижению уверенности в себе, считает, что причиной тому может быть наше мышление:

Вполне вероятно, что все мы один или несколько раз саботировали собственный успех.

Самосаботаж принимает разные формы. Это может быть недостаточное старание, избегание сложных задач, отстранение от потенциальных друзей и партнёров. Но источник такого поведения — страх. Джорджи объясняет это так:

Не осознавая самосаботажного поведения, вы продолжаете разыгрывать одни и те же деструктивные модели снова и снова, часто избегая ответственности, что в конечном итоге сказывается на вашем психическом здоровье, продвижении по карьерной лестнице, личных отношениях и общем благополучии, успехе и самореализации.

От подобных действий можно избавиться, если проработать и осознать их. Так, в первую очередь необходимо понять причину внутреннего конфликта. Сопоставьте, чего вы хотите, как этого достичь и что вам мешает в достижении цели. Таким образом, вы поймёте, над чем нужно работать.

Кроме того, необходимо ставить себе реальные цели. Правильно оценивайте свои возможности, но не будьте слишком строги к себе. Если что-то не получилось, всегда можно попробовать ещё раз.