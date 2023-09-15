«Значительные аномалии»: метеоролог рассказал, сколько ещё продлится «бабье лето» в России
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд порадовал россиян. Метеоролог сообщил о благоприятной погоде в девяти регионах в ближайшее время. Разочарование ждёт только москвичей: уже к концу недели в столице похолодает, но несильно.
В этом году погода подарила большинству россиян настоящее «бабье лето». Даже во второй половине сентября метеорологи ожидают необычно высокие температуры:
Значительные аномалии, на 7 и более градусов выше нормы, прогнозируются в Архангельской области — тепло до плюс 20-21 градуса, в Ненецком автономном округе — до 19 градусов, в Карелии, Вологодской области — до 21-22 градусов, в Ленинградской области — до 22-24 градусов, в Псковской области — до 25 градусов, в Калининградской области — до 30 градусов.
Москвичам также не стоит расстраиваться. Несмотря на то что вскоре в столичном регионе станет гораздо прохладнее, средняя температура снизится на 4 градуса, пока будет сухо, осенних дождей не предвидится.
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