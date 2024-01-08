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Грязнее туалета: сон в этом изделие может стать причиной заражения опасными инфекциями

Грязнее туалета: сон в этом изделии может стать причиной заражения опасными инфекциями
Эксперты объяснили, почему спать в носках опасно
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Эксперты по сну из компании MattressNextDay выяснили, что количество бактерий на носках сопоставимо с количеством бактерий на полу туалета.

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Специалисты взяли пробы с носков, которые участники носили с 7:00 до 23:00. Помимо массы бактерий, они обнаружили там синегнойную палочку, способную спровоцировать инфекцию дыхательных и мочевыводящих путей. Исследователи сравнили результаты анализа носков по количеству болезнетворных микроорганизмов с ковриком у двери, полом в туалете и фекалиями. По мнению специалистов, лечь отдыхать в такой одежде всё равно что спать рядом с унитазом.

Но также эксперты отметили, что сам по себе сон в носках безопасен. Для некоторых людей это даже полезно. Так можно усилить приток крови и согреться, если вы мёрзнете во сне. Главное, чтобы носки были чистыми. Иначе есть шанс заразиться опасной инфекцией.

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