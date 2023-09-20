Участница «Пацанок-5» похудела на 32 кг и кардинально изменилась. Фото до и после

Участница 5-го сезона «Пацанок» недавно показала в своих соцсетях результаты преображения. Когда Екатерина Ванышева попала на пятый сезон популярного проекта, она весила 135 кг. Девушке тогда было всего 21, и она никак не могла сбросить лишний вес. Тогда «пацанка» честно призналась: главные причины полноты — злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни.
Катя жила в деревне и была очень неуверенным в себе человеком. При этом она мечтала о семье, детях и профессиональной реализации. Но лишний вес мешал ей раскрыться и воплотить свои планы. Девушка запомнилась зрителям шоу как добрый человек, который старался и много работал над собой.
Несмотря на то что она не победила в проекте, после шоу ей удалось кардинально изменить свою жизнь. «Пацанка» осталась в Москве и пообещала себе похудеть.
С мая 2022 года Катя серьёзно взялась за себя: она уже сбросила 32 кг и не собирается останавливаться. Теперь спорт — постоянный спутник девушки. Кроме того, она изменила пищевые привычки. Теперь девушка счастлива, что у неё все получилось. В своих соцсетях она рассказывает:
Это невероятно. Улыбка, о которой я и мечтать не могла, вес, с которым я борюсь на протяжении всей жизни, наверное, — уходит.
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