Участница «Пацанок-5» похудела на 32 кг и кардинально изменилась. Фото до и после

Участница 5-го сезона «Пацанок» недавно показала в своих соцсетях результаты преображения. Когда Екатерина Ванышева попала на пятый сезон популярного проекта, она весила 135 кг. Девушке тогда было всего 21, и она никак не могла сбросить лишний вес. Тогда «пацанка» честно призналась: главные причины полноты — злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни.

Катя жила в деревне и была очень неуверенным в себе человеком. При этом она мечтала о семье, детях и профессиональной реализации. Но лишний вес мешал ей раскрыться и воплотить свои планы. Девушка запомнилась зрителям шоу как добрый человек, который старался и много работал над собой.

Несмотря на то что она не победила в проекте, после шоу ей удалось кардинально изменить свою жизнь. «Пацанка» осталась в Москве и пообещала себе похудеть.

@ketrin._.mo @ketrin._.mo

С мая 2022 года Катя серьёзно взялась за себя: она уже сбросила 32 кг и не собирается останавливаться. Теперь спорт — постоянный спутник девушки. Кроме того, она изменила пищевые привычки. Теперь девушка счастлива, что у неё все получилось. В своих соцсетях она рассказывает:

Это невероятно. Улыбка, о которой я и мечтать не могла, вес, с которым я борюсь на протяжении всей жизни, наверное, — уходит.