Фитнес-тренера придавило насмерть штангой весом 100 кг во время тренировки
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Мужчина в китайской провинции Хэнань пытался поднять 100 кг в жиме лёжа. В тот момент, кроме Сяо Хоу, в спортзале никого не было. Никто не страховал его во время сложного упражнения. Мужчина не выдержал веса, штанга упала на грудь и перекатилась на шею.
Мужчина пытался помочь себе, но судорога помешала ему сдвинуть снаряд. Позже посетители обнаружили Сяо без сознания и вызвали бригаду скорой помощи, но врачи не смогли спасти спортсмена.
Владелец спортивного зала, где занимался погибший, рассказал, что у мужчины были свои ключи. Мужчина работал инструктором по фитнесу, поэтому ему позволяли заниматься самостоятельно. Его работодатель отметил, что Сяо был одержим спортом:
Он никогда не думал о том, чтобы встречаться с девушкой. Он знал только физические упражнения.
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