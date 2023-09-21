Инфекционист рассказала, стоит ли россиянам опасаться вируса Нипах и какие у него симптомы

В индийском штате Керала зафиксирована вспышка инфекции — Нипах. Два человека уже умерли, у пятерых диагностировано заражение. Департамент здравоохранения объявил тревогу в округе. Власти продолжают тестировать население. Федеральное правительство направило группу экспертов для оценки ситуации и оказания помощи.

Читайте также: В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса с летальностью до 75 процентов

Симптомы вируса похожи на признаки других видов инфекций. Но летальность заболевания очень высока, до 75 процентов. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Рублева прокомментировала ситуацию в Индии и оценила возможность распространение вируса за пределы страны.

По словам специалиста, вирус Нипах впервые был зарегистрирован в 1999 году. Источником являются летучие собаки (ночные крыланы). Вирус относится к семейству парамиксовирусов, наиболее известным представителем семейства является вирус парагриппа. Действительно, летальность от вируса Нипах высокая — до 75%.

Симптомами этой вирусной инфекции являются повышение температуры, головная боль, кашель и насморк, а в более тяжёлых случаях — выраженная одышка, часто появляются симптомы вирусной пневмонии.

В России до настоящего времени ни одного случая заражения вирусом Нипах зарегистрировано не было. Однако вероятность заражения остаётся по причине транспортного сообщения с другими странами.

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется:

избегать мест массового скопления людей;

сохранять социальную дистанцию;

мыть руки с мылом после посещения общественных мест;

использовать средства индивидуальной защиты;

ежегодно вакцинироваться против гриппа для снижения риска заболевания другими ОРВИ.