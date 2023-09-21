Инфекционист рассказала, стоит ли россиянам опасаться вируса Нипах и какие у него симптомы

В индийском штате Керала зафиксирована вспышка инфекции — Нипах. Два человека уже умерли, у пятерых диагностировано заражение. Департамент здравоохранения объявил тревогу в округе. Власти продолжают тестировать население. Федеральное правительство направило группу экспертов для оценки ситуации и оказания помощи.
Симптомы вируса похожи на признаки других видов инфекций. Но летальность заболевания очень высока, до 75 процентов. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Рублева прокомментировала ситуацию в Индии и оценила возможность распространение вируса за пределы страны.
По словам специалиста, вирус Нипах впервые был зарегистрирован в 1999 году. Источником являются летучие собаки (ночные крыланы). Вирус относится к семейству парамиксовирусов, наиболее известным представителем семейства является вирус парагриппа. Действительно, летальность от вируса Нипах высокая — до 75%.
В России до настоящего времени ни одного случая заражения вирусом Нипах зарегистрировано не было. Однако вероятность заражения остаётся по причине транспортного сообщения с другими странами.
Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется:
- избегать мест массового скопления людей;
- сохранять социальную дистанцию;
- мыть руки с мылом после посещения общественных мест;
- использовать средства индивидуальной защиты;
- ежегодно вакцинироваться против гриппа для снижения риска заболевания другими ОРВИ.
- 21 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 20 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 19 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 18 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 17 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 16 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 15 сентября 2023
-
18:30