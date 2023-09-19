В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса с летальностью до 75 процентов
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Вспышка смертельного и неизлечимого вируса Нипах была зафиксирована на юге Индии. Два человека уже скончались, пятеро заражены, более 700 прошли тесты. В девяти населённых пунктах введён локдаун.
Две смерти, зарегистрированные в районе Кожикоде в Керале, были вызваны вирусом Нипах. В Кералу отправлена группа экспертов, чтобы проанализировать ситуацию и помочь правительству штата в борьбе с вирусной инфекцией.
Опасный вирус передаётся от летучих мышей – крыланов. Они питаются фруктами. Особенно предпочитают манго, бананы, сладкий сок пальм. При контакте слюна животного остаётся на продуктах. Затем инфекция передаётся от человека к человеку как контактным, так и воздушно-капельным путём.
Смерть наступает из-за проблем с дыхательной системой или отёка мозга. Летальность вируса достигает 75%.
Оснований для паники нет, утверждают власти. Те, кто был в тесном контакте с инфицированными, находятся в клиниках и получают необходимую помощь. В качестве мер предосторожности советуют использовать маски.
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