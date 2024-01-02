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Учёные рассказали, в каком возрасте вы наконец будете по-настоящему счастливы

Учёные рассказали, в каком возрасте вы наконец будете по-настоящему счастливы
Учёные вычислили, когда вы будете счастливы
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Исследователи из Американской ассоциации психологов провели анализ показателей субъективного благополучия у 460 902 человек. Оказалось, что человек достигает максимального счастья не в юные годы и не в зрелости. Только к 70 большинство приходит к удовлетворённости своей жизнью.

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Учёные исследовали разные возрастные группы и смогли построить кривую счастья для среднего человека на протяжении жизни. Первое значительное снижение удовлетворённости своим существованием происходит в подростковом возрасте (9-16 лет). Затем постепенно уровень счастья растёт и достигает максимума к 70 годам. До 96 лет человек чувствует себя наиболее удовлетворённым своей жизнью.

Исследователи объяснили, как они вычисляли уровень счастья:

Мы сосредоточились на изменениях в трёх центральных компонентах субъективного благополучия: удовлетворённость жизнью, положительные эмоциональные состояния и отрицательные эмоциональные состояния.

По мнению психологов, негативное восприятие своей жизни нормально для среднего возраста. Для полного ощущения счастья нужно просто дожить.

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