Эксперт объяснил, как ходить так, чтобы тренировки в спортзале не понадобились

Всем известно, что даже небольшая прогулка полезна для здоровья. Ходьба улучшает состояние сосудов, сердца и снижает кровяное давление. Однако Гэвин Каупер, эксперт по физическим упражнениям настаивает: чтобы прогулка стала настоящей панацеей, необходимо шагать быстро.

Любые аэробные упражнения увеличивают частоту сердечных сокращений и улучшают функцию кровеносных сосудов. Но если вы ходите медленно, положительный эффект минимизируется. Не нужно увеличивать скорость максимально. По мнению эксперта, достаточно двигаться в темпе, чуть быстрее, чем на обычной прогулке. Национальная служба здравоохранения Великобритании приводит данные, что средняя скорость быстрой ходьбы для взрослого — 4,83 км/ч.

При этом Гэвин рекомендует повышать темп постепенно. Нет необходимости постоянно шагать на большой скорости:

Начните с разминки, затем ходите быстрым шагом не менее 30 минут в течение большинства дней недели.

А если ходить так быстро для вас утомительно, Гэвин предлагает заменить прогулку на бег трусцой. Такая тренировка выматывает быстрее, зато и времени займёт гораздо меньше. А пользы для сердечно-сосудистой системы столько же.