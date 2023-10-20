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Адель призналась, что бросила пить несколько месяцев назад, но тяга есть до сих пор

Адель призналась, что бросила пить несколько месяцев назад, но тяга есть до сих пор
Адель рассказала о своих проблемах с алкоголем
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Популярная певица Адель рассказала фанатам о своих проблемах с алкоголем. По ее словам, она бросила пить несколько месяцев назад и сейчас очень скучает по алкоголю.

Я бросила пить примерно три с половиной месяца назад. Я скучаю. Я имею в виду, что большую часть своих 20 лет я была буквально на грани алкоголизма, но мне так этого не хватает.

35-летняя певица отметила, что ситуация с алкоголем усугубилась в период карантина из-за пандемии.

У меня всегда были очень близкие отношения с алкоголем. Меня всегда очень увлекал алкоголь.
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Ранее, во время специального интервью Опре Уинфри на CBS, певица рассказала, что бросила пить после развода с бывшим мужем Саймоном Конеки и смерти её отца Марка Эванса от рака кишечника в 2021 году.

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