Как приготовить идеальные драники, рассказала белорусская волейболистка «Тулицы»

Вкусное и сбалансированное питание – одна из главных составляющих спортивного успеха. Набрать суточную норму калорий можно, не только питаясь исключительно ПП-блюдами, но и периодически разбавляя рацион шикарными национальными яствами. Идеей простого и сытного ужина поделилась волейболистка «Тулицы» Надежда Смирнова. Своими кулинарными талантами она похвасталась на шоу «Кухня чемпиона».

Девушка родилась в городе Борисов, расположенном под Минском. Она является восьмикратной чемпионкой Беларуси, трёхкратной победительницей розыгрышей Кубка Беларуси, двукратной чемпионкой Греции, обладательницей Суперкубка Беларуси, а также множества других наград. Неудивительно, что одним из любимых блюд Надежды являются драники. А готовит она их по такому рецепту:

на мелкой тёрке измельчить небольшую луковицу и три картофелины, после соединить овощи;

добавить к ним одно яйцо и 1–2 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу;

тщательно перемешать;

сформировать драники на сковороде и обжарить их на растительном масле с двух сторон.

Вкуснее всего есть блюдо со сметаной.