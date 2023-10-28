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Белорусская волейболистка «Тулицы» поделилась рецептом идеальных драников

Как приготовить идеальные драники, рассказала белорусская волейболистка «Тулицы»
Как приготовить идеальные драники
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Вкусное и сбалансированное питание – одна из главных составляющих спортивного успеха. Набрать суточную норму калорий можно, не только питаясь исключительно ПП-блюдами, но и периодически разбавляя рацион шикарными национальными яствами. Идеей простого и сытного ужина поделилась волейболистка «Тулицы» Надежда Смирнова. Своими кулинарными талантами она похвасталась на шоу «Кухня чемпиона».

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Девушка родилась в городе Борисов, расположенном под Минском. Она является восьмикратной чемпионкой Беларуси, трёхкратной победительницей розыгрышей Кубка Беларуси, двукратной чемпионкой Греции, обладательницей Суперкубка Беларуси, а также множества других наград. Неудивительно, что одним из любимых блюд Надежды являются драники. А готовит она их по такому рецепту:

  • на мелкой тёрке измельчить небольшую луковицу и три картофелины, после соединить овощи;
  • добавить к ним одно яйцо и 1–2 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу;
  • тщательно перемешать;
  • сформировать драники на сковороде и обжарить их на растительном масле с двух сторон.

Вкуснее всего есть блюдо со сметаной.

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