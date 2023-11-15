Рэпер A$AP Rocky представил эксклюзивную форму для пилотов гонки Формулы-1

Дела A$AP Rocky идут в гору! В прошлом месяце стало известно о том, что рэпер в коллаборации с PUMA разработает форму для пилотов гонки Формулы-1. Наконец-то новоиспечённый дизайнер представил свою первую коллекцию одежды, обуви и аксессуаров, которые будут носить спортсмены в грядущем сезоне во время Гран-при в Лас-Вегасе.

A$AP Rocky лично продемонстрировал стильный лук, снявшись в образе пилота Формулы-1. Рэпер примерил облегчённый чёрный костюм с ярко-красными полосками на груди, а также с эмблемами соревнований.

Фото: puma.com

Однотонные образы всегда были фишкой A$AP Rocky, поэтому неудивительно, что для Формулы-1 он остановился именно на таком варианте. Вместе с этим в коллекцию вошли прорезиненные перчатки, которые соответствуют анатомическим особенностям рук.

Конечно же, рэпер не мог не добавить в этот проект изюминку. Ей оказалась балаклава с сетчатой вставкой, а также с логотипами Формулы.

Фото: puma.com

Нет сомнений, что пилоты гоночных болидов будут самыми модными, тем более ожидается, что разрабатывать стильные образы для спортсменов A$AP Rocky будет на протяжении всего сезона. Кстати, фанаты соревнований также смогут обзавестись вещами из этой коллекции. Купить их можно будет в официальном магазине.