Гран-при Лас-Вегаса обернётся провалом? Гонка ещё не прошла, а организаторы уже извиняются

В предстоящие выходные пройдёт первый за 40 лет Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе. Промоутеры чемпионата утверждают, что это будет едва ли не главная гонка года, однако в последние дни выяснилось, что у этапа уже множество проблем. Недовольны местные жители, перед которыми уже пришлось извиняться, болельщики критикуют конфигурацию трассы, а организаторы, выбирая даты гонки, попросту забыли проверить погоду в штате Невада…

Флагманский проект Liberty Media в Формуле-1 рискует оказаться громким провалом.

«Большие призы» в Америке

Придя в Ф-1, Liberty поставила одной из своих главных целей расширение присутствия чемпионата в США. Сначала появился Гран-при Майами, который проходит вокруг Hard Rock Stadium, а в марте прошлого года объявили о Гран-при Лас-Вегаса. Да не где-нибудь, а в самом центре одного из самых популярных туристических городов мира.

Тогда же промоутеры показали конфигурацию трассы — она получилась настолько странной, что болельщики стали сравнивать её очертания с силуэтом перевёрнутой свиньи. Пока всё же рано судить, насколько удачным получился трек, однако одна проблема заметна уже сейчас: выезд с пит-лейна расположен чуть ли не на гоночной траектории, что может спровоцировать целый ряд опасных ситуаций.

Конфигурация трассы в Лас-Вегасе Фото: Formula 1

Более того, почти наверняка пилоты столкнутся с нехваткой сцепления: вечером в субботу, когда будет проходить гонка, ожидается всего 10-14 градусов тепла. При такой температуре в 2020 году проходил Гран-при Турции — и на свежеуложенном асфальте, в котором буквально отражались машины, гонщики с трудом держались на трассе и явно не могли ехать на пределе.

А что будет с болидами на свежем асфальте и холодной резине в скоростных 13-м и 17-м поворотах трассы в Лас-Вегасе? Это даже не повороты, а небольшие изломы, в теории машины Ф-1 должны преодолевать их на полном газу, но возможно ли это при такой погоде? А если окажется невозможно и гонщики опять будут выглядеть как коровы на льду, как это было в Турции, какую рекламу «Большим призам» это сделает? Да, та гонка в Стамбуле получилась зрелищной, но в Лас-Вегасе вокруг трассы везде стены — любой вылет почти гарантированно приведёт к остановке гонки.

Город в ярости

Местные жители гонку уже возненавидели. Из-за строительных работ перекрыт весь центр, люди добираются до работы объездными и куда более долгими маршрутами. Заборы и техника перекрыли виды на главные достопримечательности Лас-Вегас-Стрипа. Пешеходные зоны недоступны, отдельные части улиц закрыты непрозрачными панелями — чтобы никто, кроме владельцев билетов, не увидел гонку. Пришлось даже срубить часть деревьев.

«Я хочу извиниться перед всеми жителями Лас-Вегаса и отметить, что мы ценим их терпение, — выступил с заявлением на телеканале Fox5 исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей. — Мы принесём региону около $ 1,7 млрд дохода, таким образом, гонка пойдёт на пользу не только тем, кто хотел бы увидеть гонку. Мы надеемся, что этот год был самым трудным, а в будущем всё будет проходить проще».

Стефано Доменикали и Грег Маффей на месте пит-лейна в Лас-Вегасе Фото: Ethan Miller/Getty Images

Интересно, что ещё в начале года эффект от проведения гонки оценивался в $ 1,3 млрд. К такому выводу пришли исследователи из Applied Analysis. По их подсчётам, $ 966 млн Лас-Вегасу принесут болельщики, ещё $ 316 млн город получит в качестве оплаты за операционную деятельность. При этом ранее та же самая Applied Analysis оценила эффект от Супербоула-2024 вдвое скромнее — в $ 600 млн. Стефано Доменикали объясняет эту разницу тем, что Супербоул пройдёт в Вегасе один раз, а контракт на проведение Гран-при рассчитан на несколько лет вперёд.

В то же время болельщики и жители города, похоже, не разделяют энтузиазма промоутеров. По слухам, за месяц до гонки оставались непроданными десять тысяч билетов, а реселлеры начали снижать цены — беспрецедентный для событий такого уровня случай. Речь, отметим, идёт о первом Гран-при на новой трассе — в том же Майами в первый год проведения гонки Формулы-1 был солд-аут, а вот на второй продажи упали. Хотя уже после уикенда промоутеры заявили, что зрителей было даже больше, чем в 2022-м.

Ловушка для Liberty

Почти наверняка трибуны в предстоящий уикенд будут забиты — даже если не удастся продать все билеты, организаторы найдут, кем занять пустующие места. Но это отнюдь не гарантирует, что гонка станет успешной. Бизнес-план Liberty и экономический эффект в миллиард с лишним долларов рассчитаны с учётом того, что Гран-при Лас-Вегаса будет проходить до 2032 года. И предполагается, что этап будет популярен всё это время.

Рассчитывать на это, однако, нельзя. Согласно недавнему нашумевшему исследованию Buzz Radar, упоминания Ф-1 в социальных сетях упали на 70%, охваты сократились на 64%. Аналитики связывают негативную динамику с наскучившим болельщикам доминированием «Ред Булл» — и оно, судя по всему, будет продолжаться и в следующие два года.

Возведение паддока в Лас-Вегасе Фото: Ethan Miller/Getty Images

Кроме того, учитывая низкие температуры и вероятные проблемы со сцеплением, можно предположить, что гонщики не будут слишком уж рисковать на незнакомой трассе. В то же время вполне вероятно, что заезд превратится в череду сейфти-каров и красных флагов. Многие ли после такого захотят потратить больше $ 1 тыс. на билет, чтобы в 2024 году, когда Гран-при пройдёт ещё на неделю позже, торчать на морозе на трибунах?

Пока что нельзя исключать, что контракт на проведение гонки будет расторгнут досрочно — на данный момент проблем явно больше, чем ожидалось в марте 2022-го. И тогда вложенные $ 500 млн никакой прибыли не принесут, а для американской публики Формула-1 так и останется переоценённым и скучным зрелищем. А в таком случае под угрозой окажется весь план Liberty по экспансии в Америку.