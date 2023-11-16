Изменившаяся до неузнаваемости супермодель Адриана Лима удивила поклонников

Адриану Лиму всегда называли одним из самых прекрасных «ангелов» Victoria’s Secret. На днях модель вместе со своей семьёй посетила премьеру фильма «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях», которая прошла в Лос-Анджелесе. Появление Адрианы произвело фурор, поскольку фанаты с трудом её узнали.

42-летняя модель вышла в свет в чёрно-красном образе, который эффектно подчеркнул фигуру. Правда, в этот раз всё внимание привлекло лицо Лимы. И всё дело не в роскошной алой помаде, а в чертах, которые сильно поменялись за последние несколько лет. Поклонники уверены в том, что Адриана переборщила с уколами красоты. Судя по всему, девушка сделала себе так называемые модные «лисьи глазки».

Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Действительно, смотря на новые фото Лимы, явно видны существенные изменения в её взгляде. Не исключено, что роль сыграло и то, что модель прибавила в весе. Модель долгое время не могла прийти в форму после рождения третьего ребёнка. Недоброжелатели не упускали возможности уколоть Адриану из-за её фигуры, а теперь, когда она пришла в форму, принялись осуждать её «новое» лицо.

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