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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать и хранить мандарины

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать самые новогодние фрукты – мандарины. Эти цитрусовые являются неотъемлемой частью праздничного стола.

Выбирать нужно красивые фрукты: ароматные, упругие, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Эксперты отметили, что, чем светлее плод, тем кислее мякоть, а хвостик с зелёными листьями не является показателем свежести мандаринов.

Что касается хранения, то делать это нужно правильно.

Нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся.