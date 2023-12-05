Современный викинг: норвежец побил мировой рекорд, спрыгнув в воду с 40-метровой скалы

Говорят, что время суровых викингов уже давно прошло, но как бы не так! Норвежец Кен Старнс – лучшее тому доказательство. У себя на родине мужчина известен как экстремал и любитель ставить рекорды. Приседания на вершине горы, плавание в ледяной воде – это лишь несколько увлечений Старнса.

Когда-то норвежец был военным, однако после выхода на пенсию он решил, что не готов распрощаться с активным образом жизни. Кен регулярно занимается спортом, а когда выпадает случай, то отправляется на очередной подвиг. Свои достижения мужчина транслирует в социальных сетях.

На днях, 3 декабря, он побил мировой рекорд, прыгнув в воду со скалы с высоты 40,5 метра. Поклонники современного викинга не на шутку испугались, когда увидели ролик с прыжком, который он разместил у себя в социальных сетях.

Фото: кадр из видео

Пользователи Сети на поступок Кена отреагировали неоднозначно. Кто-то назвал мужчину героем, а кто-то уверен, что он чуть ли не сошёл с ума. Повторять такое однозначно не стоит, но нужно отдать Старнсу должное – в историю он уж точно вошёл.

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