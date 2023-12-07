Звезду сериала про домохозяек Доринду Медли подняли на смех из-за странного обеда

Быть домохозяйкой на экране и в жизни – вещи несколько разные, и, судя по всему, актриса Доринда Медли яркий тому пример. На днях она выложила в социальные сети свой обед, из-за которого моментально была поднята на смех.

Звезда сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» с гордостью продемонстрировала картофель, авокадо и запечённые бобы, бережно уложенные на листья зелёного салата. Всё это великолепие актриса заправила соусом и отметила, что именно так выглядит настоящий британский обед.

Подписчики Доринды моментально атаковали её комментариями, отметив, что, как правило, традиционный обед в Великобритании состоит не только из картофеля, но также из ростбифа или курицы, пуддинга, овощей и подливки.

Английские поклонники Медли поспешили пошутить о том, что если она приедет в Лондон, то наверняка сильно удивится тому, что там едят на самом деле. Британцы уверены, что незамысловатый обед, который продемонстрировала Доринда, в лучшем случае оценили бы в местной тюрьме.