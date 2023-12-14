Владимир Путин рассказал, как борется со стрессом и поддерживает мотивацию

Сегодня, 14 декабря, в рамках «Прямой линии» Владимир Путин ответил не только на общественно-политические вопросы, но и рассказал, как в это непростое время ему удаётся справляться со стрессом и сохранять мотивацию.

По словам президента, не стоит зацикливать внимание на недостойных вещах. Важно фокусироваться на личных целях и ставить перед собой задачи для их достижения.

Стрессы и так далее: что помогает переживать. Чувство долга помогает. Нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей. Не обращая внимания на всякую шелуху. Конечно, поле зрения должно быть широким. Но нужно уверенно идти к своей цели. И я в ней уверен, — отметил Путин.

Вместе с этим Владимир Владимирович подчеркнул, что время, проведённое с близкими – это идеальное лекарство от стресса и тревог:

Выставки, театры, спорт и активный образ жизни. И желательно провести праздники вместе с близкими, с семьёй.