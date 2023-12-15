В США в контейнере для пожертвований нашли золотые кроссовки Air Jordan 3 за $ 10 тыс.

В Соединённых Штатах широко распространены контейнеры, в которых любой желающий может оставить одежду и обувь для нуждающихся. Как правило, туда отправляются недорогие вещи, однако иногда сотрудники социальных служб обнаруживают в баках неожиданные сюрпризы.

В феврале этого года в штате Орегон в одном из благотворительных контейнеров нашли золотые кроссовки Air Jordan 3. Стоимость одной пары такой обуви составляет более чем $ 10 тыс. (почти 900 тыс. рублей). Недавно аукционный дом Sotheby’s выставил кроссовки на торги.

Дизайнер Тинкер Хэтфилд, создавший эти Air Jordan 3, посетил приют, в который попала обувь, чтобы дать свою оценку. Оказалось, что эту кастомную пару в 2019 году заказал Спайк Ли для церемонии «Оскар». Хэтфилд вручил приюту коробку для кроссовок, а также свидетельство, подтверждающее оригинальность обуви. Остаётся загадкой, как именно обувь оказалась в баке.

Онлайн-торги продлятся до 18 декабря. Ожидается, что окончательная цена составит около $ 20 тыс. (больше 1,6 млн рублей). При этом все средства с продажи пойдут на помощь приюту, в который изначально попали эти кроссовки.