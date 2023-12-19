«Электрик пришёл починить телевизор»: жена Дэвида Бекхэма показала его в нижнем белье

В этом году Дэвиду Бекхэму исполнилось 48 лет, однако он по-прежнему занимает титул одного из самых привлекательных мужчин мира. Виктория, супруга бывшего футболиста, прекрасно это понимает, поэтому не упускает возможность лишний раз похвастаться красавчиком-мужем, выкладывая порой достаточно откровенные снимки Дэвида.

На днях дизайнер поделилась в своих соцсетях фото, на котором Бекхэм в одном нижнем белье увлечённо копается в телевизоре.

Дэвид Бекхэм Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

Виктория не упустила возможности лишний раз подшутить над возлюбленным и написала:

Электрик пришёл, чтобы починить телевизор… Добро пожаловать!

Подписчицы Виктории тут же заполонили комментарии под горячей публикацией. Некоторые даже принялись шутить, что готовы прямо сейчас сломать свой телевизор и разбить все лампочки, если к ним приедет такой специалист.

Парочка на самом деле часто подшучивает друг над другом в социальных сетях. Недавно Дэвид опубликовал фото жены, на котором она практически без сознания лежит после интенсивной тренировки в спортзале. Тогда спортсмен посмеялся над Викторией и назвал её «королевой драмы».