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«Электрик пришёл починить телевизор»: жена Дэвида Бекхэма показала его в нижнем белье

«Электрик пришёл починить телевизор»: жена Дэвида Бекхэма показала его в нижнем белье
Дэвид и Виктория Бекхэм
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В этом году Дэвиду Бекхэму исполнилось 48 лет, однако он по-прежнему занимает титул одного из самых привлекательных мужчин мира. Виктория, супруга бывшего футболиста, прекрасно это понимает, поэтому не упускает возможность лишний раз похвастаться красавчиком-мужем, выкладывая порой достаточно откровенные снимки Дэвида.

На днях дизайнер поделилась в своих соцсетях фото, на котором Бекхэм в одном нижнем белье увлечённо копается в телевизоре.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм

Фото: Из личного архива Виктории Бекхэм

Виктория не упустила возможности лишний раз подшутить над возлюбленным и написала:

Электрик пришёл, чтобы починить телевизор… Добро пожаловать!

Подписчицы Виктории тут же заполонили комментарии под горячей публикацией. Некоторые даже принялись шутить, что готовы прямо сейчас сломать свой телевизор и разбить все лампочки, если к ним приедет такой специалист.

Парочка на самом деле часто подшучивает друг над другом в социальных сетях. Недавно Дэвид опубликовал фото жены, на котором она практически без сознания лежит после интенсивной тренировки в спортзале. Тогда спортсмен посмеялся над Викторией и назвал её «королевой драмы».

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