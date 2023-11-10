Королева драмы: Дэвид Бекхэм подшутил над женой, потерявшей сознание на тренировке

Совсем недавно личный тренер Дэвида и Виктории Бекхэм Бобби Рич рассказал о спортивном режиме супругов и раскрыл подробности их тренировок. Оказалось, что бывшая «перчинка» занимается пять раз в неделю минимум по 75 минут. Поклонников пары ужаснуло то, насколько Виктория не жалеет себя изнуряющими упражнениями.

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Дэвид, который всегда отличался отличным чувством юмора, очень кстати решил подшутить над супругой. На своей странице в социальной сети он опубликовал кадры, на которых Виктория без сил лежит на полу тренажёрного зала.

Фото: из личного архива Дэвида Бекхэма

«Я не хочу сказать, что моя жена любит драматизировать, но вот это произошло сегодня утром», – написал бывший футболист.

Вряд ли Виктория на самом деле потеряла сознание, но спорту она уделяет действительно уж слишком много времени. Бобби Рич подметил, что жалеет себя дизайнер исключительно в моменты, когда работы оказывается через край, но допустить пропуск занятия она всё равно не может.