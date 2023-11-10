Королева драмы: Дэвид Бекхэм подшутил над женой, потерявшей сознание на тренировке

Совсем недавно личный тренер Дэвида и Виктории Бекхэм Бобби Рич рассказал о спортивном режиме супругов и раскрыл подробности их тренировок. Оказалось, что бывшая «перчинка» занимается пять раз в неделю минимум по 75 минут. Поклонников пары ужаснуло то, насколько Виктория не жалеет себя изнуряющими упражнениями.
Дэвид, который всегда отличался отличным чувством юмора, очень кстати решил подшутить над супругой. На своей странице в социальной сети он опубликовал кадры, на которых Виктория без сил лежит на полу тренажёрного зала.
Фото: из личного архива Дэвида Бекхэма
«Я не хочу сказать, что моя жена любит драматизировать, но вот это произошло сегодня утром», – написал бывший футболист.
Вряд ли Виктория на самом деле потеряла сознание, но спорту она уделяет действительно уж слишком много времени. Бобби Рич подметил, что жалеет себя дизайнер исключительно в моменты, когда работы оказывается через край, но допустить пропуск занятия она всё равно не может.