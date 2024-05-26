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Почти половина жителей России так и не успела похудеть к лету

Стало известно, сколько россиян не успели похудеть к лету
Половина россиян не похудела к лету
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Некоторым всё же удалось добиться фигуры мечты. Исследование «Комсомольской правды» показало, что среди 3,9 тыс. опрошенных россиян 43% так и не успели подготовиться к пляжному сезону. По словам респондентов, занятия в спортзале, диеты и другие методы похудения оказались неэффективными.

Около 21% опрошенных рассказали, что им всё же удалось немного скинуть к лету. Правда, назвать свой результат блестящим они не смогли. Эта часть респондентов отметила, что планирует продолжить свой путь к стройности, тем более прекрасная погода особенно располагает к занятиям спортом.

А вот 11% принявших участие в опросе похвастались, что успели привести своё тело в идеальную форму. Любопытно, что 23% респондентов были довольны своей фигурой изначально, а 2% — не планировали худеть в принципе, так как и без этого ощущают себя слишком худыми.

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