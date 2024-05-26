В Москве прошёл костюмированный SUP-заплыв: самые яркие фотографии дня

На Водоотводном канале столицы собрались сотни самых удивительных персонажей. 25 мая нарядная флотилия порадовала жителей и гостей Москвы. Вдоль Якиманской набережной, мимо Третьяковского и Патриаршего мостов до памятника Петру I проплыли герои сказок Пушкина, пираты, пожарные, инопланетяне, принцессы и многие другие. Не остался в стороне и «Чемпионат». Вместе с другими персонажами на SUPе проплыл тигр Чемп.

Тигр Чемп Фото: «Чемпионат»

Нет сомнений, что все костюмы участников фестиваля заслужили победу, однако члены жюри приняли решение отдать награду за лучший образ Михаилу Рютову, который отправился на заплыв в костюме рыбака из сказки Пушкина о золотой рыбке.

Михаил Рютов Фото: Пресс-служба «Московских сезонов»

Почётное второе место досталось Максиму и Дарье Каракуловым – они встали на SUPы в образах спасателя и сотрудника ДПС. Третье место занял большой и добрый крокодил, под маской которого скрывался Леонид Варламов.

Очень понравились практически все костюмы – с такой фантазией и так творчески подошли к их созданию участники. Выбрать невероятно сложно. Вообще, в последние годы Москва становится модным мировым центром, где рождаются совершенно новые тенденции, появляются творческие кластеры, начинающие специалисты получают все возможности реализоваться, — отметил председатель жюри дизайнер, режиссёр и продюсер Артём Кривда.

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