VK Fest пополнил список артистов, которые выступят в Москве и в Санкт-Петербурге

Громкое музыкальное событие этого лета соберёт на своих сценах самых ярких звёзд. Список артистов, которые выступят на VK Feste, продолжает расти. Стало известно, что фестиваль расширил лайн-ап, пригласив выступить любимых публикой звёзд.

Так, 29 июня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга на Синей сцене появится Дима Билан, а 30 июня выступит известный хип-хоп артист MACAN. Кроме того, с Белой сцены настроение гостям фестиваля будет поднимать 10AGE, который выступит впервые после долгого перерыва.

Афиша VK Festa Фото: Пресс-служба «ВКонтакте»

Посетителей VK Festa в Москве также ждёт много сюрпризов. К фестивалю присоединятся артисты LOVV66, «тринадцать карат» и R'n'B-исполнитель By Индия. К слову, они же появятся и на петербургских сценах. А ещё свои треки в Москве исполнят NILETTO (Синяя сцена) и The Limba (Белая сцена). Организаторы фестиваля обещают, что список звёздных гостей будет пополняться и ещё приятно удивит.

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