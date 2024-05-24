Отмотала время на 20 лет назад: Джессика Бил кардинально сменила имидж

Актриса доказала, что лучшие решения принимаются спонтанно. 42-летняя Джессика Бил пошла на кардинальные перемены в образе. Много лет звезда носила длинные волосы, однако настало время попробовать что-то новое. У себя в социальных сетях Джессика опубликовала кадры, на которых самостоятельно делает новую стрижку.

Бил решилась отстричь локоны и сделать дерзкий боб. К слову, именно такую причёску актриса носила во время съёмок в драматическом сериале «Седьмое небо». Премьера проекта состоялась в 1996 году, а последняя серия вышла 17 лет назад.

Джессика Бил Фото: Из личного архива Джессики Бил

Боб вернулся, — подписала публикацию Бил.

Поклонники Джессики отметили, что благодаря новой стрижке она будто бы отмотала время назад. Действительно, короткие волосы здорово освежили образ актрисы. Впрочем, вне зависимости от длины локонов звезда выглядит стильно и сногсшибательно.

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