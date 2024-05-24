В Японии умерла собака из мемов про Doge

Пёс породы сиба-ину был настоящим долгожителем. Печальные новости пришли из Японии. Там в возрасте 18,5 лет умер пушистый герой интернета по кличке Кабосу. Именно этот пёс стал прообразом мема про собаку Doge. Известность пришла к хвостатому благодаря всего одной фотографии.

В последнее время здоровье Кабосу оставляло желать лучшего. Два года назад животному поставили диагноз лейкемия. До последнего пёс не отказывался от прогулок и с большим удовольствием проводил время на свежем воздухе. Правда, передвигаться самостоятельно он уже не мог, поэтому хозяева купили для Кабосу специальную коляску и ходунки.

Пёс Кабосу Фото: kabochan.blog.jp

Вся Япония, а также поклонники очаровательного пушистика со всего мира скорбят из-за его ухода. Кабосу любили настолько, что с каждым годом его изображение становилось всё популярнее. Так, портреты пса изображены на монетах криптовалюты Dogecoin, а также украшают крышки люков по всей Японии.

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