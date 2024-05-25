Селин Дион рассказала, как изменилась её жизнь из-за тяжёлой болезни

За последние несколько лет жизнь Селин Дион перевернулась с ног на голову. Синдром скованного человека вносит в будни звезды определённые коррективы. Певица рассказала о своём диагнозе в конце 2022 года и неожиданно пропала со всех радаров.

Неприятные симптомы в виде судорог, болей и спазмов заставили артистку ограничить общение с публикой. В новом документальном фильме о себе Дион поделилась подробностями того, какой стала её жизнь из-за болезни.

Я долгое время борюсь с этими проблемами. Особенно меня беспокоят спазмы, из-за которых я не могу лишний раз выйти на улицу. Кроме того, я часто испытываю трудности при ходьбе. Самое страшное, что я больше не могу в полной мере использовать голосовые связки, — рассказала певица.

Селин отметила, что ни при каких обстоятельствах не будет опускать руки. Звезда пообещала, что даже в самые трудные времена будет оставаться с поклонниками и постарается как можно дольше радовать их своим творчеством.

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