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В России обнаружен новый штамм COVID-19: в Роспотребнадзоре назвали его ключевые симптомы

В России обнаружен новый штамм COVID-19: в Роспотребнадзоре назвали его ключевые симптомы
В России обнаружен новый штамм COVID-19
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После майских праздников в России выросла заболеваемость COVID-19. Как сообщают в Роспотребнадзоре РФ, преобладающим остаётся геновариант «омикрон».

Выявлен и новый штамм коронавирусной инфекции, который получил название FLiRT.

За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности.

На заражение новым штаммом могут указывать следующие симптомы:

  • кашель;
  • лихорадка;
  • боль в горле;
  • головная боль;
  • слабость;
  • боль в мышцах;
  • потеря вкуса и обоняния.
При возникновении симптомов следует обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья.
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