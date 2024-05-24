В России обнаружен новый штамм COVID-19: в Роспотребнадзоре назвали его ключевые симптомы
После майских праздников в России выросла заболеваемость COVID-19. Как сообщают в Роспотребнадзоре РФ, преобладающим остаётся геновариант «омикрон».
Выявлен и новый штамм коронавирусной инфекции, который получил название FLiRT.
За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности.
На заражение новым штаммом могут указывать следующие симптомы:
- кашель;
- лихорадка;
- боль в горле;
- головная боль;
- слабость;
- боль в мышцах;
- потеря вкуса и обоняния.
При возникновении симптомов следует обращаться к врачу, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья.
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