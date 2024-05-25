Меган Маркл рассказала, кто более спортивный в их с принцем Гарри семье

Во время турне по Африке принц Гарри и Меган Маркл побывали на баскетбольной выставке в Лагосе, которую проводит местная школа. Супруги пообщались со школьниками, а также ответили на их вопросы о принце Арчи и принцессе Лилибет.

Мы невероятно счастливы от того, что находимся здесь. Скажу от себя лично, я прожила в Торонто семь лет и побывала на многих баскетбольных матчах, но я и представить не могла, насколько этот вид спорта популярен и важен здесь, в Африке, — отметила Маркл.

Принц Гарри Фото: Andrew Esiebo/Getty Images

По словам Меган, она надеется, что они с Гарри смогут привить любовь к спорту своим детям. Супруги уже давно с большим удовольствием катаются на лыжах, поэтому надеются, что однажды смогут приезжать на склоны вместе с принцем и принцессой. Кроме того, Маркл призналась, что в их паре куда более спортивным оказался Гарри. Именно он выступает инициатором всех активных мероприятий и мотивирует супругу на занятия спортом.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.