А вот и лето: в Москву идёт 30-градусная жара

В Москву, наконец, придёт по-настоящему летняя погода. Специалисты Гидрометцентра России опубликовали уточнённый прогноз на ближайшие дни.

Уже в грядущие выходные дни, 25 и 26 мая, в столице потеплеет до +23...+28 градусов. Будет переменная облачность и без осадков.

В понедельник, 27 мая, жара немного спадёт: днём синоптики обещают +19...+24 градуса. В этот день местами возможен небольшой дождь.

Во вторник в Москве воздух прогреется до +22...+27 градусов Цельсия, а в среду будет по-летнему тепло: столбики термометров поднимутся до долгожданных +25...+30 градусов. 28 и 29 мая будет облачно, осадков не ожидается.

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