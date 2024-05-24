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Далай-лама дал совет по похудению приехавшим в Тибет журналистам

Далай-лама дал совет по похудению приехавшим в Тибет журналистам
Далай-лама
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Удивительный случай произошёл с журналистами, бравшими интервью у монаха. Телеведущая Кэти Ньюман поделилась воспоминаниями о встрече с Далай-ламой, произошедшей в 2013 году. Тогда Кэти вместе с оператором по имени Грэм приехала в Тибет. Интервью с монахом прошло отлично, а как только выключилась камера, Далай-лама неожиданно дал совет снимавшему его оператору.

Было забавно, когда Далай-лама обратился к Грэму и сказал, что ему нужно худеть. Грэм действительно был полноватым. Далай-лама даже дал нам советы по правильному питанию и похудению, — вспоминает Кэти.

Тогда вся съёмочная группа удивилась. Такого напора от монаха не ожидал никто. Однако похудеть Грэм так и не успел. Он умер через несколько лет после встречи с Далай-ламой. О том, какие именно советы монах дал по поводу похудения, Кэти не уточнила, но нет сомнения, что одним из важных пунктов являются медитации, которые направлены на то, чтобы установить баланс между телом и духом.

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