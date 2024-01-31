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Нейробиолог рассказал о раннем признаке болезни Альцгеймера, проявляющимся при парковке автомобиля

Нейробиолог назвал ранний признак болезни Альцгеймера, заметный при парковке автомобиля
Признак болезни Альцгеймера при парковке авто
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Болезнь Альцгеймера является одной из самых распространённых форм деменции. Нейробиолог Роберт Лав назвал симптом заболевания, который проявляется при парковке автомобиля.

Лекарства от болезни Альцгеймера не существует, однако раннее выявление может замедлить прогрессирование недуга. Симптомы обычно развиваются постепенно, в течение многих лет.

По словам Роберта Лава, ранним предупреждающим признаком болезни Альцгеймера являются проблемы с параллельной парковкой. Это связано с нарушением обработки сенсорной информации в мозге.

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Помимо этого симптома, у человека могут наблюдаться провалы в памяти, он может забывать названия мест и предметов, случаются частые перепады настроения, периоды спутанности сознания. При обнаружении этих признаков нужно обратиться к врачу.

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