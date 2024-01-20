Эминем попросился в команду своего родного города по американскому футболу

Эминем всегда был большим поклонником американского футбола, а за команду своего родного города «Детройт Лайонз» он болеет уже много лет. Рэпер признался, что его главным новогодним желанием была победа команды на Суперкубке, а вместе с этим артист обратился к главному тренеру «Львов» с просьбой включить его в состав.

Йоу, Дэн! Отчитываюсь. Сейчас идёт третья четверть. Я буду нападающим всей линии или принимающим. Я брошу мяч и точно забью! Просто дайте мне форму или хотя бы шлем, — сказал Эминем.

Удивительно, но в тот же вечер «Львы» обыграли «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 24:23, одержав свою первую победу в плей-офф за 32 года. Фанаты рэпера в это время прямо с трибун пели его хит «Lose Yourself» и вовсю поддерживали команду.

Эминем старается регулярно посещать матчи «Львов» и всячески подбадривать спортсменов. Например, артист часто читает рэп во время игры.

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