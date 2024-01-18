Кендалл Дженнер и Хейли Бибер посетили баскетбольный матч после скандала с болельщиками

Так уж повелось, что баскетбольные матчи – один из любимых способов провести время среди моделей. Ещё перед новогодними праздниками в Штатах разгорелся скандал из-за Ирины Шейк и Эмили Ратаковски, которые пришли на игру в откровенных нарядах, в течение всего матча сидели в телефоне и в конце концов ушли, так и не досидев до финала.

Тогда возмущённые болельщики потребовала больше не пускать моделей на стадион и не выдавать им бесплатные билеты на первые ряды. Судя по всему, пока красотки всё ещё могут спокойно посещать игры, ведь на днях на игре между командами «Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер» появились Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.

Подружки, в отличие от Ирины и Шейк, посмотрели весь матч и даже не отвлекались на смартфоны. Блондинка появилась на стадионе в кожаной куртке и джинсовой кепке. Кендалл, кстати, тоже выбрала для матча чёрную кожанку.

Хейли Бибер и Кендалл Дженнер проводят вместе много времени. Даже Новый год они вместе отметили на белоснежном пляже Барбадоса, откуда регулярно делились горячими репортажами. Кроме того, красотки часто выходят вместе в свет.