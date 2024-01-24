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Диетолог-эпидемиолог назвала лучшие и худшие продукты для сна

Диетолог-эпидемиолог назвала лучшие и худшие продукты для сна
Лучшие и худшие продукты для сна
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Питание оказывает большое влияние на качество сна. Эпидемиолог-диетолог из Мичиганского университета Эрика Янсен рассказала, какие продукты улучшают ночной отдых, а какие способствуют бессоннице.

Исследования показали, что потребление жирной рыбы, молочных продуктов, киви, вишни, клубники и черники положительно влияют на сон. Они обеспечивают организм мелатонина, важным модулятором циклов сна и бодрствования в мозге.

Продукты, богатые клетчаткой (например, фасоль и овсянка), а также некоторые источники белка, особенно те, которые содержат много аминокислоты триптофана (например, птица), также способствуют более качественному сну. Среди отдельных питательных веществ положительно на сон влияют также магний, витамин D, железо, жирные кислоты омега-3 и марганец.

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Между тем навредить сну могут насыщенные жиры в гамбургерах, картофеле фри и обработанных пищевых продуктах, рафинированные углеводы, содержащиеся в белом хлебе и макаронах. Также негативное воздействие оказывают кофеин и алкоголь.

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