Ковид, грипп или рак лёгких: врач объяснила, как определить тип кашля
Кашель является естественной реакцией организма на любое раздражение дыхательных путей. Врач и клинический исследователь Малати Мунисами рассказала, как определить тип кашля и когда он может быть тревожным симптомом.
Любой кашель с сопутствующими тревожными или тяжёлыми симптомами, такими как кашель с кровью, охриплость голоса, одышка, лихорадка, потеря веса, проблемы с глотанием или рвота, должен быть немедленно оценён вашим врачом или терапевтом.
- Острый кашель. Он длится менее трёх недель и чаще всего наблюдается при простуде или инфекциях верхних дыхательных путей. Также причиной его появления могут стать COVID-19 и другие заболевания лёгких, такие как острый бронхит, трахеобронхит, пневмония, обострение астмы, ХОБЛ, бронхоэктазы, тромбоэмболия лёгочной артерии или пневмоторакс.
- Подострый кашель. Его длительность составляет от трёх до восьми недель. Обычно возникает после коклюша или микоплазмы.
- Хронический кашель. Он может длиться более восьми недель. Обычно наблюдается у людей, подвергающихся воздействию сигаретного дыма, а также при сердечной недостаточности и различных заболеваниях лёгких, включая астму, ХОБЛ, бронхит, рак.
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