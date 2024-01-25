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Ковид, грипп или рак лёгких: врач объяснила, как определить тип кашля

Кашель является естественной реакцией организма на любое раздражение дыхательных путей. Врач и клинический исследователь Малати Мунисами рассказала, как определить тип кашля и когда он может быть тревожным симптомом.

Любой кашель с сопутствующими тревожными или тяжёлыми симптомами, такими как кашель с кровью, охриплость голоса, одышка, лихорадка, потеря веса, проблемы с глотанием или рвота, должен быть немедленно оценён вашим врачом или терапевтом.

Острый кашель. Он длится менее трёх недель и чаще всего наблюдается при простуде или инфекциях верхних дыхательных путей. Также причиной его появления могут стать COVID-19 и другие заболевания лёгких, такие как острый бронхит, трахеобронхит, пневмония, обострение астмы, ХОБЛ, бронхоэктазы, тромбоэмболия лёгочной артерии или пневмоторакс. Подострый кашель. Его длительность составляет от трёх до восьми недель. Обычно возникает после коклюша или микоплазмы. Хронический кашель. Он может длиться более восьми недель. Обычно наблюдается у людей, подвергающихся воздействию сигаретного дыма, а также при сердечной недостаточности и различных заболеваниях лёгких, включая астму, ХОБЛ, бронхит, рак.