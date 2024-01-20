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Как предотвратить приступ кашля: эксперты раскрыли простой способ

Как предотвратить приступ кашля: эксперты раскрыли простой способ
Как предотвратить приступ кашля
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Приступы кашля являются распространённым симптомом простуды и гриппа, от которого бывает трудно избавиться. Специалисты рассказали о простом методе, позволяющим предотвратить неконтролируемый приступ.

  1. Как только вы почувствуете першение в горле или начнёте кашлять, закройте рот рукой и один раз проглотите слюну.
  2. Затем задержите дыхание на несколько секунд.
  3. Когда вы снова начнёте дышать, делайте медленные и плавные вдохи в течение как минимум 30 секунд, прижимая руку ко рту.
  4. Продолжайте мысленно успокаивать горло.
  5. Последний шаг включает в себя плавный, нормальный вдох через нос. Теперь можно убрать руки ото рта.
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Эксперты рекомендуют повторять этот процесс до тех пор, пока щекотание в горле не утихнет.

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