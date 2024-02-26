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Ранее выявление болезней: эксперт призвал людей старше 45 лет пройти три теста на здоровье

Раннее выявление болезней: эксперт призвал людей старше 45 лет пройти 3 теста на здоровье
Три теста на здоровье
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С возрастом у людей увеличивается риск развития опасных заболеваний. Врач Майкл Мосли рассказал, какие тесты нужно регулярно проходить, чтобы оценить своё здоровье и выявить болезни на ранних стадиях.

По словам эксперта, нужно проверять уровень сахара в крови, измерять артериальное давление, а также окружность талии. Эти тесты позволят выявить на ранних стадиях диабет, гипертонию, которая увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, и ожирение, являющееся фактором риска в отношении многих видов рака.

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Сдавать анализы нужно как минимум раз в год. А для определения ожирения нужно изменить окружность своей талии. Максимальные показатели для женщин — 89 сантиметров, для мужчин — 102 сантиметра. Всё, что выше, — ожирение.

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