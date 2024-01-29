Пребывание Карла III в больнице после операции продлили: что известно о состоянии короля

В прошлую пятницу, 26 января, король Карл III перенёс операцию. Представители британского королевского двора сообщили о том, что монарху потребовалось хирургическое вмешательство из-за увеличения предстательной железы. Планировалось, что король проведёт в больнице два дня, однако стало известно, что пребывание Карла под наблюдением медиков было решено продлить.

Источники в Букингемском дворце сообщили журналистам о том, что таким образом врачи решили перестраховаться, однако здоровью и жизни 75-летнего венценосного пациента ничего не угрожает. К нему регулярно приезжают близкие, а супруга короля Камилла и вовсе посещает больницу несколько раз в день.

Королеву-консорта на выходе всегда поджидают папарацци. Камилла, как правило, улыбается и пребывает в хорошем настроении. Таким образом она даёт понять – с Карлом III всё действительно в порядке. Ожидается, что в ближайшие дни король вернётся в свою резиденцию Кларенс-хаус, где продолжит восстанавливаться после операции и будет готовиться вновь приступить к своим монаршим обязанностям.