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Карл III и Кейт Миддлтон вернулись домой после проведённых операций

Ликует весь двор: короля Карла III и Кейт Миддлтон выписали из больницы
Кейт Миддлтон и король Карл III
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Последнюю неделю весь мир следит за обстановкой в британской королевской семье – практически одновременно на больничной койке оказались король Карл III и его невестка Кейт Миддлтон. На днях они перенесли операции. Согласно официальному заявлению двора, Карл перенёс хирургическое вмешательство из-за увеличения предстательной железы, а принцессе потребовалась операция на брюшной полости.

Никакие подробности госпитализации Кейт не разглашаются. Известно лишь, что к своим королевским обязанностям она вернётся не раньше весны. При этом ранее появилась информация о том, что после операции в палату к Уэльской пускали только её супруга принца Уильяма.

Что же касается короля Карла, то его пребывание в больнице несколько затянулось. Для подстраховки врачи оставили монарха под своим наблюдением на несколько дней дольше. Теперь же он будет восстанавливаться дома.

Его Величество выражает благодарность медицинской команде и всем, кто участвовал в организации его нахождения в больнице. Также он благодарен за все пожелания скорейшего выздоровления, полученные в последние дни, — говорится в официальном заявлении двора.
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