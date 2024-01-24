В палату пускают только мужа: что известно о госпитализации и операции Кейт Миддлтон

На прошлой неделе в Сети появились новости о том, что Кейт Миддлтон оказалась в больнице и даже перенесла операцию. На этом фоне встревоженные поклонники принцессы стали штурмовать каналы связи с представителями британской королевской семьи, надеясь узнать хотя бы минимальные подробности госпитализации Кейт.

Масла в огонь подливает и то, что, в отличие от ситуации с Карлом III, у которого обнаружили увеличение предстательной железы, по поводу супруги принца Уильяма не было сделано никаких заявлений, поэтому народ принялся самостоятельно додумывать, что же могло произойти с принцессой.

Известно лишь, что Кейт сделали операцию на брюшной полости. Несмотря на то что с этого момента прошло уже около недели, в палату к Миддлтон пускают только её супруга. Запрет на посещение распространяется даже на детей пары. Ранее представители двора заявляли, что к своим королевским обязанностям принцесса вернётся не раньше весны.

В Сети надеются, что поводом для госпитализации Кейт не стало что-то серьёзное. Особенно сильно люди встревожились после новостей о том, что у Сары Фергюсон, мамы принцесс Беатрис и Евгении, обнаружили онкологическое заболевание.