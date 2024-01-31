Предстоит долгое восстановление: стало известно, что врачи прописали Кейт Миддлтон

На днях Кейт Миддлтон наконец-то вернулась домой после двухнедельного пребывания в частной больнице Лондона, где ей провели сложную операцию на брюшной полости. Официальную причину госпитализации Кейт двор так и не озвучил, а обеспокоенные поклонники королевской семьи строят всё новые догадки о том, что же произошло с принцессой.

Восстанавливаться после хирургического вмешательства Миддлтон будет дома. Известно, что она уже приехала в коттедж «Аделаида», расположенный в Большом Виндзорском парке. Ожидается, что к своим королевским обязанностям она вернётся не раньше весны, а всё это время её супруг принц Уильям будет брать на себя все заботы по воспитанию детей.

Известно, что врачи прописали Миддлтон постельный режим и полный покой. Заниматься любой работой или другими делами принцесса может только лёжа. При этом Кейт разрешается выходить на короткие прогулки и поднимать предметы весом не более двух килограммов.

Кстати, многие эксперты сомневаются, что пребывание в «Аделаиде» поможет принцессе восстановиться как можно скорее. Здание известно тем, что зимой там особенно холодно, а для пациентов, перенёсших операцию на брюшной полости, это явно не лучшие условия.

Кроме того, если Кейт сделали большой разрез, на реабилитацию может уйти до двух лет, отмечают эксперты. Если же операция была проведена лапароскопическим методом, то на ноги принцесса Уэльская встанет через пару месяцев.