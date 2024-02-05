Неизлечимо больная Селин Дион впервые за несколько месяцев появилась на публике

4 февраля в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония награждения премии «Грэмми». Селин Дион стала почётной гостьей мероприятия, чтобы вручить награду в номинации «Лучший альбом года». Заветную статуэтку из рук Селин получила Тейлор Свифт.

Этот выход в свет стал первым для 55-летней Дион за последние несколько месяцев. Певица долгое время не появлялась на публике после новостей о том, что у неё прогрессирует редчайшее неврологическое заболевание – синдром скованности мышц, которое значительно усложняет жизнь.

Спасибо вам. Я искренне люблю каждого из вас. Когда я говорю о том, что рада быть здесь, я произношу это от чистого сердца. Наслаждайтесь музыкой и не принимайте то, что она вам дарит как должное, — обратилась звезда к поклонникам.

Судя по фотографиям, Селин чувствует себя хорошо. После церемонии награждения она провела немного времени с коллегами и попозировала для фотографов. Недавно певица объявила, что скоро выпустит фильм о своей истории болезни, в котором покажет, как живёт со страшным недугом.

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