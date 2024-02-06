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Испытание и для метеозависимых, и для здоровых людей: в Москву идёт циклон «Ольга»

В среду, 7 февраля, на Москву обрушится североатлантический циклон «Ольга». Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

«Ольга» принесёт в Москву рекордные снегопады.

В ночь на среду в столице ожидаются морозы до -7…-10 градусов, в Подмосковье — до -7…-12. Днём 7 февраля скажется влияние тёплого фронта, связанного с циклоном «Ольга».

Примерно с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. По моим оценкам, выпадет порядка 9-12 миллиметров осадков или около ¼ от месячной нормы.

Также прогнозируются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, поэтому на дорогах возможны перемёты. Температура воздуха днём в Москве составит -3…-5 градусов, по области — от -2 до -7 градусов по Цельсию.

Атмосферное давление рухнет буквально на самое барическое дно и составит 717 миллиметров ртутного столба, что станет настоящим испытанием не только для метеозависимых, но для и вполне здоровых людей.

После снежной атаки синоптики обещают усиление морозов до -15…-20 градусов к концу недели.