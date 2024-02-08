Требует неотложной помощи: эти 10 признаков во время боли в спине нельзя игнорировать

Боль в спине, особенно в пояснице, является довольно распространённым состоянием. Одной из частых причин её возникновения может стать травма, например, растяжение мышцы. Доктор Джен Кодл из США назвала 10 признаков во время боли в спине, которые нельзя игнорировать.

За неотложной помощью нужно обратиться при следующих сопутствующих симптомах:

неспособность контролировать кишечник или мочевой пузырь;

онемение и покалывание в интимной области;

слабость в ногах;

лихорадка;

другие инфекции;

онемение и покалывание в голенях;

нестерпимая боль в спине;

боль не проходит, а только усиливается;

необъяснимая потеря веса;

боль возникает посреди ночи.

В этих случаях боль в спине может быть результатом компрессии нерва из-за состояния, известного как синдром конского хвоста, камней в почках, разрыва стенки артерии в брюшной полости, травмы спинного мозга, инфекции позвоночника.