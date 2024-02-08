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Требует неотложной помощи: эти 10 признаков во время боли в спине нельзя игнорировать

Требует неотложной помощи: эти 10 признаков во время боли в спине нельзя игнорировать
Боль в спине
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Боль в спине, особенно в пояснице, является довольно распространённым состоянием. Одной из частых причин её возникновения может стать травма, например, растяжение мышцы. Доктор Джен Кодл из США назвала 10 признаков во время боли в спине, которые нельзя игнорировать.

За неотложной помощью нужно обратиться при следующих сопутствующих симптомах:

  • неспособность контролировать кишечник или мочевой пузырь;
  • онемение и покалывание в интимной области;
  • слабость в ногах;
  • лихорадка;
  • другие инфекции;
  • онемение и покалывание в голенях;
  • нестерпимая боль в спине;
  • боль не проходит, а только усиливается;
  • необъяснимая потеря веса;
  • боль возникает посреди ночи.
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В этих случаях боль в спине может быть результатом компрессии нерва из-за состояния, известного как синдром конского хвоста, камней в почках, разрыва стенки артерии в брюшной полости, травмы спинного мозга, инфекции позвоночника.

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