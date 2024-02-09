Как себя чувствует Кейт Миддлтон: принц Уильям поделился подробностями состояния жены

Букингемский дворец держит подробности состояния здоровья Кейт Миддлтон в строжайшем секрете. Буквально две недели назад принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости, а сейчас восстанавливается дома, в коттедже Аделаида, расположенном в большом Виндзорском парке.

Свет на то, что же сейчас происходит с Кейт пролил её супруг принц Уильям. Он рассказал, что во время её пребывания в одной из лондонских больниц, за принцессой ухаживали две очаровательные медсестры с Филиппин. Девушки с особой заботой и вниманием относились к Миддлтон и делали всё зависящее от них, чтобы монархиню как можно скорее выписали домой.

Ожидается, что принцесса проведёт на больничном примерно до середины весны. После этого она вернётся к своим официальным обязанностям. В это время Уильям взял на себя все заботы по воспитанию троих детей. Кроме того, в связи с болезнью Карла III принцу предстоит замещать отца во время публичных мероприятий. Что же касается Кейт, она, по словам Уильяма, окружена заботой лучшего персонала и близких, а потому стремительно идёт на поправку.