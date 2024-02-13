«Кто-нибудь видел мою жену?»: Райан Рейнольдс высмеял супругу на Супербоуле-2024

11 февраля в Лас-Вегасе прошёл матч по американскому футболу между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», во время которого определился обладатель Суперкубка в 2024 году. Второй раз подряд им стала команда «Чифс». На протяжении всего матча с VIP-трибуны за неё болела Тейлор Свифт в компании своей подруги Блейк Лайвли.

В это же время Райан Рейнольдс сидел дома и пересматривал трейлер к предстоящему фильму «Дэдпул 3», в котором исполнил главную роль. Актёр, который вместо того, чтобы смотреть Супербоул на стадионе, и здесь нашёл повод для того, чтобы подшутить над супругой, а потому под кадром, который он опубликовал у себя в социальных сетях, Рейнольдс поинтересовался: «Кто-нибудь видел мою жену?»

Райан Рейнольдс Фото: Из личного архива Райана Рейнольдса

Нет сомнения, что Блейк здорово провела время на матче. Поболеть за «Чифс» она приехала в красно-белом спортивном костюме, цвета которого соответствуют расцветке формы команды. С такой группой поддержки, которая то и дело громко кричала ободрительные слова спортсменам, не победить было просто невозможно. Кстати, сам Рейнольдс тоже периодически появляется на различных матчах. Например, он вместе с женой поддерживал «Чифс» во время игры прошлой осенью.