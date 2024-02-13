Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Райан Рейнольдс высмеял Блейк Лайвли на Супербоуле-2024

«Кто-нибудь видел мою жену?»: Райан Рейнольдс высмеял супругу на Супербоуле-2024
Тейлор Свифт и Блейк Лайвли
Аудио-версия:
Комментарии

11 февраля в Лас-Вегасе прошёл матч по американскому футболу между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», во время которого определился обладатель Суперкубка в 2024 году. Второй раз подряд им стала команда «Чифс». На протяжении всего матча с VIP-трибуны за неё болела Тейлор Свифт в компании своей подруги Блейк Лайвли.

В это же время Райан Рейнольдс сидел дома и пересматривал трейлер к предстоящему фильму «Дэдпул 3», в котором исполнил главную роль. Актёр, который вместо того, чтобы смотреть Супербоул на стадионе, и здесь нашёл повод для того, чтобы подшутить над супругой, а потому под кадром, который он опубликовал у себя в социальных сетях, Рейнольдс поинтересовался: «Кто-нибудь видел мою жену?»

Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс

Фото: Из личного архива Райана Рейнольдса

Нет сомнения, что Блейк здорово провела время на матче. Поболеть за «Чифс» она приехала в красно-белом спортивном костюме, цвета которого соответствуют расцветке формы команды. С такой группой поддержки, которая то и дело громко кричала ободрительные слова спортсменам, не победить было просто невозможно. Кстати, сам Рейнольдс тоже периодически появляется на различных матчах. Например, он вместе с женой поддерживал «Чифс» во время игры прошлой осенью.

Читайте также:
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон поздравила Трэвиса Келси с победой в Супербоуле
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android