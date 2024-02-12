Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон поздравила Трэвиса Келси с победой в Супербоуле

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон поздравила игрока команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Трэвиса Келси с победой в Супербоуле.

«Поздравляю парня Тейлор Свифт и всех болельщиков «Канзас-Сити Чифс», — написала Клинтон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Стоит отметить, что в комментариях люди упрекнули политика в том, что она не назвала спортсмена по имени.

Напомним, финальная встреча с «Сан-Франциско Форти Найнерс» завершилась победой «Канзас-Сити Чифс» в овертайме со счётом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3). «Чифс» на последних секундах оформили тачдаун. Таким образом, клуб стал чемпионом Супербоула-2024. Он выиграл турнир второй год подряд. Это четвёртый титул в истории «Канзаса» — ранее он становился чемпионом в 1969, 2019 и 2022 годах.